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"فلة الجزائرية" تثير الجدل وتنشر فيديو بشأن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (فيديو)

أخبار العالم العربي

Youtube Screenshot / El Djazairia One
الفنانة الجزائرية فلة عبابسة المعروفة في الوسط الفني بـ"فلة الجزائرية"
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أثارت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة المعروفة في الوسط الفني بـ"فلة الجزائرية" الجدل مجددا بعد أسابيع من ظهورها محجبة وتؤدي الآذان بطريقة اعتبرها البعض غنائية أكثر منها دينية.

وفي الفيديو الجديد الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاضت الفنانة الجزائرية في السياسة وفي مسألة ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وأعلنت "فلة الجزائرية" معارضتها لترشح بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة في انتخابات أبريل المقبل، حيث قالت فلة "لمن ولاية خامسة؟ لصالح من؟".

وأفادت بأنها سترفع قضية ضد الحاشية المحيطة بالرئيس الجزائري، مناشدة وزير الدفاع والأمن بالتدخل.

واختتمت الفيديو قائلة إنها لا تخاف مما سيحدث بعد شريط الفيديو، مؤكدة في السياق أنها متواجدة بلبنان.

المصدر: يوتيوب

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