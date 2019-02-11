الجبير يعتبر الهجوم على بلاده في الكونغرس بمثابة "تقديم الذخيرة" لرافعي شعارات "الموت لأمريكا"

هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الكونغرس الأمريكي، متهما مشرعين بـ"تقديم الذخيرة" إلى من يرفعون شعارات "الموت لأمريكا".

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واعتبر الجبير في مقابلة مع شبكة "سي بي سي" أمس الأحد أنه: "من الغريب أن يحاول أعضاء الكونغرس تقييد حلفاء للولايات المتحدة، مثل السعودية، والإمارات، في محاولاتهما دحر منظمات إرهابية مثل إيران وحزب الله".

وجدد الجبير تحميل الحوثيين مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، متعهدا بأن المملكة ستسمح "بشكل مطلق" بمرور الغذاء عبر الموانئ في اليمن.

وقال: "نقدم كمية من المساعدات الإنسانية لليمن أكبر من أي بلد في العالم"، مشيرا إلى أنه تم تقديم "13 مليار دولار لليمن على مدى 4 سنوات".

وتأتي تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية بعد الهجوم الذي شنه نواب بالكونغرس الأمريكي على المملكة مؤخرا، إثر صدور تقرير أفاد بأن السعودية أرسلت أسلحة أمريكية إلى جماعات متطرفة على صلة بتنظيم "القاعدة" وغيره من الجماعات في اليمن.

حيث صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وبتأييد 25 نائبا ومعارضة 17، لصالح قرار يتعلق بمنع الجيش الأمريكي من تقديم أي دعم للسعوديين وغيرهم ممن يشاركون في حرب اليمن.

المصدر: وكالات