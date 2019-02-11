تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية السوري

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما يقضي بتعديل بعض المواد والأحكام في قانون الأحوال الشخصية وإضافة مواد أخرى.

ونقلت وكالة "سانا" نص القانون الجديد الخاص بعقود الزواج والمهر وما يترتب عن عدول أحد أطراف الخاطبين، وكذلك مسألة الإرث عند الزوجين، وحق الزوجة في النفقة في حالات الطلاق، والحضانة، بما يجعل القانون أكثر تلاؤما مع متطلبات واقع المجتمع السوري ومعطياته.

النص الكامل وتفاصيل تعديلات قانون الأحوال الشخصية تم نشره على الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

المصدر: سانا