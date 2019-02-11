أمر ملكي سعودي جديد يخص سلك القضاء

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين 50 قاضيا بوزارة العدل للعمل في مختلف محاكم المملكة.

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وأوضح وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني أمس الأحد، أن الأمر الملكي وما تضمنه من تعيينات، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من الملك سلمان وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وفي وقت سابق، أصدر العاهل السعودي قرارا بتعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء. ونشرت وكالة الأنباء السعودية النص الجديد للمادة 30 وجاء فيها ما يلي "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".

وأصدر الملك أمرا بإنشاء جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما، كما تم إلحاق الأمانة العامة للمجلس، وهيئة الخبراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذات الصلة، بديوان مجلس الوزراء.

المصدر: واس