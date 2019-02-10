وكالة: "قوات سوريا الديمقراطية" تحرر 200 مدني من قبضة "داعش" بريف دير الزور

أفادت وكالة هاوار الكردية بأن مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية"، حررت اليوم الأحد، 200 مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، من قرية الباغوز، آخر معاقل تنظيم "داعش" في ريف دير الزور.

وأشارت "هاوار"، وهي وكالة أنباء كردية قريبة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إلى أن المدنيين وصلوا إلى المناطق المحررة بعد أن فتح المقاتلون الممرات الآمنة لهم.

وبعد إعلان "قسد"، اليوم، بدء عمليتها الأخيرة للقضاء على فلول "داعش" في قرية الباغوز الواقعة في بادية دير الزور، نزح منذ الصباح المئات من تلك المنطقة صوب نقاط تمركز "قسد" عبر الصحراء.

وروى أحد مقاتليها أن النازحين يهربون طوال اليوم عبر الطرق التي أمنتها "قسد"، حيث تذهب مجموعة من المقاتلين وتنقلهم إلى المناطق الآمنة بعد التفتيش، حرصا على منع فرار عناصر "داعش" متخفين بين المدنيين.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي لا يزال يستخدم مئات المدنيين كدروع بشرية أمام ضربات "قسد"، الأمر الذي يجعل تقدمها في القرية بطيئا.

وبحسب الوكالة فقد حررت "قسد"، صباح اليوم، أكثر من 2 كم مربع من قرية الباغوز، بينما يتواجد المئات من "الدواعش" داخل القرية.

لمصدر: هاوار