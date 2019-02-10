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الحكومة السورية تمنح 35 ألف ليرة شهريا لعسكريين مسرحين

أخبار العالم العربي

الحكومة السورية تمنح 35 ألف ليرة شهريا لعسكريين مسرحين
FACEBOOK/ @SyrianPrimeMinistry
مقر مجلس الوزراء السوري
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أقر مجلس الوزراء السوري برنامجا خاصا يقضي بتقديم 35 ألف ليرة سورية شهريا لمدة عام كامل للعسكريين الذي خدموا أكثر من 5 سنوات أو تم تسريحهم بسبب الإصابات خلال الأعمال القتالية.

وذكرت الحكومة السورية في بيان صدر عنها اليوم الأحد: "التزاما من واجب الدولة تجاه المسرحين من خدمة العلم أقر مجلس الوزراء برنامج دعم وتمكين للمسرحين من خدمة العلم الذين أمضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية يتضمن تقديم مبلغ 35 ألف ليرة سورية شهريا لمدة سنة".

وأضاف مجلس الوزراء أن الغرض من هذه الخطة "تسهيل حصولهم على فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص أو الأهلي وتقديم تسهيلات لتأسيس مشاريع متناهية الصغر على أن يتم تأهيلهم وصقل مهاراتهم مهنيا وحرفيا لتمكينهم من الحصول على الفرص المذكورة".

سبق أن أصدرت السلطات السورية عدة قرارات في الآونة الأخيرة تنص على تسريح دفعات جديدة من العسكريين الذين قاتلوا في صفوف القوات الحكومية خلال الأزمة الحادة المستمرة في البلاد منذ العام 2011.

ومع استعادة السيطرة على نحو 90 بالمئة من أراضي البلاد، تحدثت السلطات السورية مرارا عن ضرورة تركيز الاهتمام لمرحلة إعادة الإعمار وإصلاح مؤسسات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين عانوا من ويلات الحرب.    

المصدر: RT

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