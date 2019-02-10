بالصور.. وزير أمريكي يصل الإمارات بزيارة مفاجئة

وصل وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري دولة الإمارات بزيارة مفاجئة لحضور الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا في دبي.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن بيري، وهو حاكم تكساس السابق، وكان قد ترشح مرتين لمنصب رئيس الولايات المتحدة، صعد اليوم الأحد على منصة القمة للإعلان عن مسابقة روبوتات دولية ستنظم في الإمارات العام الجاري.

AP Jon Gambrell

AP Jon Gambrell

وتعد هذه القمة أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، وهي تشكل منصة دولية تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الحكومات وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة.

ويشارك في الدورة الحالية للقمة كل من رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ورئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد.

المصدر: أسوشيتد برس + وكالات