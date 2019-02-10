فصل 20 معلمة قطرية من العمل

تعرضت 20 معلمة قطرية للفصل من مدارسهن في يناير الماضي، دون إبلاغهن بأسباب القرار، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وصدر من مكتب وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر قرار بتاريخ 16 يناير 2019 يفيد بإنهاء خدمة إحدى المعلمات واستكمال إجراءات إخلاء طرفها، دون ذكر أي أسباب تتعلق بقرار الفصل.

وقالت إحدى المعلمات اللائي تم فصلهن لـ"الشرق"، إنها فوجئت بإبلاغها منتصف الشهر الماضي، أنه تم إنهاء خدمتها، هي ومعلمات قطريات أخريات من مدارس مختلفة.

وأشارت إلى أنها توجهت إلى وزارة التعليم لمعرفة أسباب الفصل، دون جدوى، متهمة وزارة التعليم بأنها تقوم بفصل تعسفي للموظفات، في مخالفة صريحة للقانون الذي يشير إلى ضرورة أن يكون قرار الفصل مسببا.

وأوضحت المعلمة، أن السبب وراء قرار فصل المعلمات القطريات، يرجع إلى الصلاحيات التي تمتلكها مديرات المدارس بتقييم الموظفات، إذ يتم استغلال هذه الصلاحيات بشكل سيء، ويكون التقييم وفقاً للأهواء.

ولفتت المعلمة أن وزارة التعليم لا تضع إجراءات وضوابط يمكن من خلالها للمعلمة حماية نفسها من تعسف مديرة المدرسة ضدها، مما يعرض العشرات من المعلمات الأخريات إلى نفس المصير.

وبالمقارنة مع إحصائيات الأعوام الأكاديمية السابقة، فإن أعداد المعلمين في تراجع، حيث بلغ عدد المعلمين القطريين في المدارس الحكومية قبل عامين 231 معلما، وبلغ عدد المعلمات القطريات 5224 معلمة.

المصدر: صحيفة الشرق