"يونيسف" تطالب بوقف استهداف أطفال فلسطين

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بإنهاء استهداف الأطفال في فلسطين، بعد يوم من مقتل طفلين في قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي.

وفي بيان نشرته "يونيسف"على موقعها الإلكتروني، أعربت المنظمة عن "عميق الحزن" إزاء مقتل الطفلين، في إشارة إلى الطفلين اللذين سقطا برصاص إسرائيلي الجمعة الماضي، قائلة إن ظروف مقتل الطفلين ما تزال قيد "التحقق".

وأكد البيان أن أحداث الجمعة الدامية تلقي الضوء على استمرار العنف ضد الأطفال في فلسطين، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ30 للتوقيع على معاهدة حقوق الأطفال.

وقالت المنظمة في بيانها: "لقد حان الوقت لأن ينتهي العنف ضد الأطفال"، مشيرة إلى أن "معاناة الأطفال الفلسطينيين تتجاوز المعاناة الجسدية على مدى سنوات ليتحملوا أيضا أعباء نفسية".

وأكد البيان على ضرورة حماية الأطفال في مختلف الظروف، وتجنب استهدافهم على الإطلاق، أو تعريضهم للخطر من قبل أي طرف.

المصدر: RT