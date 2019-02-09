مسؤولة إماراتية تعلق على هروب مواطنة إماراتية

قالت "مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال" عفراء البسطي إن إمارة دبي والقيادة وضعت سياسات وقوانين واضحة لحماية النساء في هذه الظروف وذلك تعليقا على قضية الإماراتية هند البلوكي.

ونشرت هند البلوكي، على حساب غير موثق في موقع "تويتر" قبل أيام، مقطع فيديو تطلب فيه مساعدتها بعد أن هربت من بلادها إلى مقدونيا.

وأفادت مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تغريدة على "تويتر" يوم الجمعة بأنها علمت مؤخرا بقضية السيدة الإماراتية هند البلوكي، حيث قالت إنها غردت على "تويوتر" لتبرهن علنا دعمها لهذه القضية.

وأكدت عفراء البسطي أن لكل فرد الحق في الحرية خاصة النساء وأن دبي والقيادة وضعت سياسات وقوانين واضحة لحماية النساء في هذه الظروف.

I was recently made aware of the case of @HAlbolooki. I am writing this to publicly demonstrate my support to this case. Everyone is entitled to have freedom especially women. Dubai and the leadership have set clear policies and laws to protect women in these circumstances. — Afra Albasti (@AfraAlbasti) 8 февраля 2019 г.

وأضافت في تغريدة ثانية "لقد قمت شخصيا باختيار محامين مستعدين لمساعدة البلوكي وتوجيهها خلال هذه العملية.. أولويتي العليا هي إعادة جمع شمل البلوكي بأمان مع أطفالها".

I have personally selected lawyers that are ready to assist @HAlbolooki and guide her through this process. My top priority is to safely reunite @HAlbolooki with her children. — Afra Albasti (@AfraAlbasti) 8 февраля 2019 г.

هذا وكانت هند البلوكي قد طلبت في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي المساعدة بعد أن هربت من بلادها إلى مقدونيا، حيث تقبع في مركز رعاية، مؤكدة أن هربها سببه سوء معاملة والدها وشقيقها بعد طلبها الطلاق من زوجها الذي قالت إنه يعنفها، وإنهم حوّلوا حياتها إلى جحيم.

وطلبت البلوكي في الفيديو الذي تحدثت فيه باللغة الإنجليزية، مساعدتها للنجاة من العنف المسلط عليها، مؤكدة أنها تركت خلفها أربعة أطفال، حيث قالت "أي أمّ لن تترك أطفالها بهذه الطريقة، لكنني كنت مضطرة إلى ذلك لأنهم لم يتركوا لي أي خيار آخر".

المصدر: تويتر