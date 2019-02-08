السودان.. تجدّد الاحتجاجات المطالبة بتنحي البشير

تجددت يوم الجمعة الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من مناطق البلاد للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، وفق بيان أصدره "تجمّع المهنيين السودانيين".

جاء ذلك في بيان صادر عن "تجمّع المهنيين السودانيين" الذي ينظم مظاهرات مناهضة للحكومة، نشره على صفحته عبر "فيسبوك".

وقال البيان إن بعض مناطق البلاد شهدت، الجمعة، "حراكا ثوريا"، مشيرا إلى أن متظاهرين في بعض المناطق مازالوا في الشوارع، فيما "تتأهّب مناطق أخرى للخروج".

وأوضح أن الاحتجاجات شملت أحياء بالخرطوم وأم درمان، ومنطقة الحاج يوسف، فضلا عن مدينة "خشم القربة" بولاية كسلا (شرق)، ومناطق سقدان بالولاية الشمالية (شمال).

وأرفق التجمع النقابي بيانه بصور لآلاف المحتجين في مدينة خشم القربة التابعة لكسلا.

ومنذ 19 ديسمبر 2018، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول "منظمة العفو الدولية" إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.

المصدر: وكالة "الأناضول"