عالم: لا تنشر كل شيء في شبكات التواصل الاجتماعي

نصح عالم نفس إسباني بضرورة الامتناع عن نشر كل خطوة من حياتك وجميع صورك في شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال خوسيه أنطونيو مولينا من جامعة كومبلوتنس الإسبانية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية، إن الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي لم يدرج في قائمة الأمراض لأنه من الصعب جدا "حساب درجة ذلك الإدمان". وبات هذا الموضوع حاليا موضع نقاش في الأوساط العلمية المختصة، لذلك، لا يستبعد أن يضاف الإدمان على الإنترنت إلى قائمة الأمراض بعد بضعة سنوات.

وأضاف مولينا قائلا: "يجب أن يعترف الإنسان (مدمن استخدام الإنترنت) بأنه يفقد السيطرة على نفسه وهذا له عواقب سلبية وهذه هي المرحلة أولى. وفي المرحلة التالية، يجب عليه تعلم كيفية السيطرة على نفسه، حيث عليه أن يفهم كيف يمكنه الحصول على الفائدة من هذه الشبكات".

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ووفقا للعالم مولينا، فإن بعض شبكات التواصل الاجتماعي تعد طريقة لخلق واقع مواز، يحتاجه البعض بسبب الشعور بالنقص.

واختتم العالم حديثه بأنه "على الإنسان أن يدق ناقوس الخطر بسبب إدمانه على الإنترنت حالما يشعر بأن هناك ما يتدخل في حياته اليومية فيمنعه من النوم مثلا، أو عندما يدرك الشخص أنه بدأ يفقد السيطرة على نفسه ويعتقد بأنه سيستخدم الشبكة لمدة عشرين دقيقة مثلا، ولكنه يبقى فيها ساعات.

لذلك، يجب أولا الاعتراف بهذه مشكلة، وثانيا، عندما تريد عمل شيء ما، ركز عليه فقط. فمثلا، إذا كنت تشاهد مباراة كرة القدم، تمتع بالمشاهدة ولا حاجة للبحث في الهاتف الذكي عن المواد التي نشرت، ولا تحاول نشر أي شيء بنفسك. أي تمتع بهذه اللحظات".

المصدر: نوفوستي