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تعرّف على الهاتف الأحدث من "إل جي"

العالم الرقمي

تعرّف على الهاتف الأحدث من
youtube/ SwagTab
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طرحت شركة إل جي مؤخرا هاتف "G7 Fit" بمواصفات تميزه عن كثير من الأجهزة الذكية المطروحة حاليا.

ومن أبرز خصائص هذا الجهاز:

- معالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 821" المتطور، بتردد "2.35+1.6" غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات "Adreno 530".

- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقات "microSD/HC/XC".

- شاشة بمقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض "+QHD" أي "3120/1440 بيكسل"، وأبعاد "19:9".

- كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيدوهات 4k.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM".

- مستقبل لإشارات الراديو "FM".

youtube/ SwagTab

- تقنيات تحدي المواقع "GPS وA-GPS وglonass".

- بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع "Qualcomm Quick Charge 3.0".

- الأبعاد: 153/72/7.9 ملم.

- الوزن: 162 غراما.

المصدر: فيستي

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