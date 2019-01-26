تعرّف على الهاتف الأحدث من "إل جي"
طرحت شركة إل جي مؤخرا هاتف "G7 Fit" بمواصفات تميزه عن كثير من الأجهزة الذكية المطروحة حاليا.
ومن أبرز خصائص هذا الجهاز:
- معالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 821" المتطور، بتردد "2.35+1.6" غيغاهيرتز.
- معالج رسوميات "Adreno 530".
- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقات "microSD/HC/XC".
- شاشة بمقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض "+QHD" أي "3120/1440 بيكسل"، وأبعاد "19:9".
- كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيدوهات 4k.
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM".
- مستقبل لإشارات الراديو "FM".
- تقنيات تحدي المواقع "GPS وA-GPS وglonass".
- بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع "Qualcomm Quick Charge 3.0".
- الأبعاد: 153/72/7.9 ملم.
- الوزن: 162 غراما.
المصدر: فيستي