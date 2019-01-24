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هواتف لديها أفضل كاميرات أمامية

العالم الرقمي

هواتف لديها أفضل كاميرات أمامية
pexels.com/ Lisa Fotios
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نشر خبراء من موقع "DxOMark" نتائج اختبارات جديدة لمعرفة الهواتف المزودة بأفضل كاميرات أمامية.

وقام الخبراء بالتقاط أكثر من 1800 صورة وفيديو بواسطة الكاميرا الأمامية لعدة أنواع من الهواتف، وقارنوا جودة الصور واللقطات، وفحصوا سرعة أداء هذه الكاميرات.

وتبين أن أفضل هاتف مطروح في الأسواق من حيث جودة الكاميرا الأمامية هو "Google Pixel 3"، حيث تمكنت كاميراته من التقاط صور بدقة ممتازة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتلاه هاتف "Galaxy Note 9" من سامسونغ، ومن ثم "Xiaomi Mi Mix 3"، و"iPhone XS Max".

وفي المرتبة الخامسة، جاء هاتف "Samsung Galaxy S9 Plus"، وسادسا "Google Pixel 2"، وبعده "Huawei P20 Pro".

المصدر: فيستي

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