تقارير: ألمانيا تدرس حجب "هواوي" عن شبكة "5G"

تحدثت تقارير إعلامية عن دراسة ألمانيا لطرق مختلفة لحجب شركة "هواوي" الصينية عن جيلها القادم من شبكة الهواتف المحمولة، "5G".

وحسب ما ورد في التقارير فإن "برلين تسعى لفرض متطلبات أمنية شديدة قد تمنع استخدام منتجات (هواوي) في شبكات (5G) القادمة".

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ومنعت دول أخرى سابقا استخدام منتجات "هواوي" في شبكات "5G" الخاصة بها، في حين أبدت دول ترددها فقط، مثل بريطانيا وكندا.

وتعد الشركة الصينية من أكبر منتجي معدات ووسائل الاتصال حول العالم، في حين تواجه اليوم قيودا جدية في عديد من الدول الغربية، ذلك أن تقنياتها قد "تستخدم للتجسس"، على حد تعبير تلك الدول، وهو الادعاء الذي رفضته "هواوي" جملة وتفصيلا.

وفي حال عمدت ألمانيا جديا لحجب "هواوي"، فتكون بذلك قد انضمت إلى الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، في حجب الشركة الصينية عن شبكات الجيل القادم من "5G".

المصدر: BBC News