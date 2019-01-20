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"آبل" لم تتخل عن شاحنها اللاسلكي

العالم الرقمي

youtube/ Flyin
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بعد أن ذكرت أنها ستتخلى عن فكرة شاحنها اللاسلكي، عادت "آبل" لتؤكد أنه سيظهر في الأسواق قريبا.

وأوضحت مصادر في "آبل" أن شركة "Luxshare Precision" بدأت بالفعل بتصنيع شاحن "AirPower" اللاسلكي لصالح شركتهم، ومن المفترض أن يطرح الشاحن للبيع في النصف الأول من العام الجاري.

وسيتألف "AirPower" من منصة للشحن تتسع لـ 3 أجهزة إلكترونية دفعة واحدة (هاتف آيفون، وساعة Apple Watch، وسماعات AirPods)، وستكون تلك المنصة متصلة مع مصدر الطاقة الكهربائية بمنفذ "USB-C".

كما من المفترض أن ترسل هذه القطعة الإلكترونية المعلومات عن الأجهزة التي تشحنها إلى الحواسب أو الهواتف الأخرى عبر بلوتوث.

وأعلنت "آبل" عن مشروع الشاحن اللاسلكي، في سبتمبر 2017، عندما استعرضت جهازي آيفون "8 وx"، وأكدت أنه سيصدر في نفس العام. لكن عقبات كثيرة واجهت المشروع حينها، لأن الفنيين لم يتمكنوا من ضبط برمجياته بدقة ليكون قادرا على شحن أجهزة متنوعة في وقت واحد.

المصدر: فيستي

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