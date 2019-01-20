"آبل" لم تتخل عن شاحنها اللاسلكي

بعد أن ذكرت أنها ستتخلى عن فكرة شاحنها اللاسلكي، عادت "آبل" لتؤكد أنه سيظهر في الأسواق قريبا.

وأوضحت مصادر في "آبل" أن شركة "Luxshare Precision" بدأت بالفعل بتصنيع شاحن "AirPower" اللاسلكي لصالح شركتهم، ومن المفترض أن يطرح الشاحن للبيع في النصف الأول من العام الجاري.

وسيتألف "AirPower" من منصة للشحن تتسع لـ 3 أجهزة إلكترونية دفعة واحدة (هاتف آيفون، وساعة Apple Watch، وسماعات AirPods)، وستكون تلك المنصة متصلة مع مصدر الطاقة الكهربائية بمنفذ "USB-C".

كما من المفترض أن ترسل هذه القطعة الإلكترونية المعلومات عن الأجهزة التي تشحنها إلى الحواسب أو الهواتف الأخرى عبر بلوتوث.

Breaking: AirPower is finally coming. We just learned from credible source in supply chain that the manufacture Luxshare Precision has already started producing Apple AirPower wireless charging pad. Luxshare Precision is also the maker of Apple AirPods and USB-C cables. pic.twitter.com/UqgWIAh3sx — ChargerLAB (@chargerlab) 12 января 2019 г.

وأعلنت "آبل" عن مشروع الشاحن اللاسلكي، في سبتمبر 2017، عندما استعرضت جهازي آيفون "8 وx"، وأكدت أنه سيصدر في نفس العام. لكن عقبات كثيرة واجهت المشروع حينها، لأن الفنيين لم يتمكنوا من ضبط برمجياته بدقة ليكون قادرا على شحن أجهزة متنوعة في وقت واحد.

المصدر: فيستي