خلل في "واتس آب" يفضح رسائلك الخاصة أمام الغرباء

ادعت مستخدمة "واتس آب" أنها تمكنت من رؤية رسائل مستخدم آخر في تطبيقها، ما يوحي بوجود خلل يمكّن الغرباء من فضح النصوص الخاصة للمستخدمين.

واكتُشف هذا الخلل المزعوم من قبل، آبي فولر، وهي موظفة تعمل في قسم خدمات "ويب أمازون". وقالت فولر في منشور على تويتر: "سجلت الدخول إلى واتس آب من رقم هاتف جديد، وكانت سجلات رسائل مالك الرقم القديم موجودة؟ هذا الأمر لا يبدو جيدا".

logged into whatsapp with a new phone number today and the message history from the previous number's owner was right there?! this doesn't seem right. — Abby Fuller (@abbyfuller) January 11, 2019

واستطردت قائلة: "والآن أتساءل عن عدد المرات الأخرى التي حدث فيها هذا الخلل؟ كما هو الحال مع أي مستخدم لديه رقم هاتفي القديم، وأصبح سجل رسائل واتس آب بين يديه".

Yes it was a new device. No it wasn't second hand. It was not a second hand SIM. Yes I'm sure they weren't my messages, or groups that I was added to. Yes they were in plaintext. I am sure it's my phone number. It was not restored from a backup. — Abby Fuller (@abbyfuller) January 11, 2019

and now i'm wondering how many other times it's happened? like does whoever has my old number now have MY whatsapp history? — Abby Fuller (@abbyfuller) January 11, 2019

وسارع مستخدمو موقع تويتر إلى طرح الأسئلة، لمعرفة ما إذا كانت فولر قد فعلت أمرا خاطئا. وأجابت فولر: "لقد كان جهازا جديدا، ولم تكن بطاقة SIM مستعملة. نعم أنا متأكدة من أن الرسائل ليست لي، أو تعود لمجموعات تمت إضافتي إليها".

إقرأ المزيد

وفي الوقت الحالي، تبدو هذه الحادثة فردية، دون وجود أي شكوى مماثلة صادرة عن مستخدم آخر.

ولكن القلق موجود رغم ذلك، خوفا من أن يتمكن مستخدمو الأرقام القديمة من الوصول إلى سجل رسائلك.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع "ذي صن" البريطاني طلب من واتس آب التعليق على الحادثة، في انتظار الحصول على رد مقنع.

المصدر: ذي صن