"Huawei" ترفع الستار عن أقوى هواتفها

استعرضت شركة "Huawei" في الصين هاتف "Honor V20" ليصبح أفضل هواتفها من حيث المواصفات والتقنيات الجديدة.

وجاء الهاتف بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 48 ميغابيكسل من تطوير سوني، مزودة بمستشعر "3D ToF" لقياس عمق الصورة، وأخرى أمامية بدقة 25 ميغابيكسل، تتزودان بخاصية "Super Night View" لالتقاط صور عالية الدقة في الليل وظروف الإضاءة الخافتة، بالإضافة إلى ميزة "EIS" لتثبيت الصورة.

vesti.ru

أما شاشة الهاتف فأتت بمقاس 6.4 بوصة، وأبعاد "19.25:9"، ودقة عرض +FHD، وخاصية "GPU Turbo 2.0" التي تعطي وضوحا أكبر للصورة أثناء اللعب، أو مشاهدة الفيدوهات عالية الدقة.

وزودت "Huawei" الجهاز بمعالج "Kirin 980" المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 /256 غيغابايت، ويبلغ سعر النسخة العادية منه 510 دولارات، أما النسخة الأفخم فـ 580 دولارا.

vesti.ru

المصدر: فيستي