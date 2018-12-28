تقييم جديد لأفضل هواتف العام 2018

نشرت مجلة "Fortune" الشهيرة المتخصصة بشؤون التقنية قائمة جديدة صنفت فيها أفضل الهواتف الذكية لعام 2018.

وتصدّر القائمة هاتف "iPhone XS Max" الذي طرحته آبل مؤخرا، بسبب التقييم العالي الذي حصل عليه لجودة صنعه، وكاميراته الممتازة، وتقنيات الواقع المعزز التي أعطته إمكانيات فريدة، رغم أن الكثيرين انتقدوه بسبب سعره المرتفع.

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وفي المرتبة الثانية حل هاتف "Pixel 3" من غوغل، الذي اشتهر بأدائه السريع، وقدرة الكاميرا على التقاط أفضل الصور في ظروف الإضاءة الخافتة، ومساعده الصوتي القادر على فهم أوامر المستخدم بشكل ممتاز.

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كما شمل التصنيف جهاز "Huawei Mate 20 Pro"، و"Galaxy Note 9" من سامسونغ، و"OnePlus 6T".

وراعى القائمون على هذا التصنيف عدة جوانب تؤثر على عمل الهواتف، كجودة الصنع والمواد المستخدمة فيه، وأنواع المعالجات والذاكرة والكاميرات، وغيرها من القطع الأساسية في تلك الأجهزة.

المصدر: فيستي