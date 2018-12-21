"فيسبوك" تستعد لإطلاق عملة رقمية مشفرة على "واتس آب"

كشف تقرير أن "فيسبوك" تخطط لدخول عالم العملات الرقمية من خلال تطوير نسختها الخاصة من "بيتكوين".

وسيسمح النظام النقدي الرقمي الذي لا يملك اسما حتى الآن، بتبادل العملات مع أصدقائك من خلال تطبيق "واتس آب".

ويقول التقرير إن "فيسبوك" تعمل على تطوير "stablecoin"، وهو عملة رقمية مشفرة مصممة للتقليل من آثار تقلب الأسعار عبر ربطها بالدولار الأمريكي.

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى الدفعات الإلكترونية والتحويلات المالية عبر "واتس آب"، يمكن أن تصبح العملة النقدية في يوم من الأيام مفيدة في سوق "فيسبوك" بشكل شبيه لموقع "Gumtree" الشهير.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن "فيسبوك" ستركز عملتها لأول مرة على الأسواق في الهند قبل نشرها في مناطق أبعد من ذلك.

وقال متحدث باسم الشركة إن فيسبوك تستكشف طرق الاستفادة من قوة تكنولوجيا "سلسلة الكتل" أو حرفيا "بلوك تشين"، وهي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات المسماة "كتل" أو "بلوك".

وسيتعين على المستثمرين الانتظار لبعض الوقت للحصول على العملة الخاصة بفيسبوك التي ما تزال في مراحل التطوير الأولى.

وألمحت شركة فيسبوك إلى رغبتها في دخول عالم العملات الرقمية منذ مايو الماضي.

المصدر: ذي صن