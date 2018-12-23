تقنيات جديدة تفرح عشاق "Xbox One"

أعلنت شركة "Razer" عن نيتها إطلاق لوحة مفاتيح وفأرة جديدتين مخصصتين لعشاق ألعاب "Xbox One".

وستحمل القطعتان اسم "Razer Turret"، وستأتي لوحة المفاتيح بمنصة صغيرة مدمجة داخلها، يمكن إخراجها من الجانب لتوضع عليها الفأرة عند الاستخدام، وبالتالي لن يحتاج المستخدم لطاولة منفصلة لاستخدامهما.

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وستتمكن القطعتان من التعامل مع منصة "Xbox One" وبقية الأجهزة لاسلكيا عبر تقنيات بلوتوث. كما ستزود لوحة المفاتيح بأزرار بارزة ملائمة للعب، صمم كل منها ليتحمل أكثر من 10 ملايين ضغطة.

ويمكن شحن بطارية لوحة المفاتيح عبر وصلة USB، لتعمل بطاريتها لأكثر من 40 ساعة متواصلة في حالة الاستخدام.

المصدر: فيستي