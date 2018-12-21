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اكتشاف عيب جديد في أجهزة "iPad"

العالم الرقمي

اكتشاف عيب جديد في أجهزة
youtube/AppleInsider
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أكد موقع "MacRumors" أن بعض مستخدمي أجهزة "iPad Pro 2017" تقدموا بشكاوى لشركة آبل بسبب خلل في عمل شاشات أجهزتهم.

وتعد أول مشكلة تعرض لها مالكو تلك الأجهزة هي ظهور بقع شديدة السطوع على شاشات حواسبهم، يعتقد أن سببها خلل في الإضاءة الداخلية للشاشات، ومشاكل في الزجاج الواقي لها.

أما المشكلة الثانية التي أثارت قلق مالكي "iPad Pro"، فتمثلت في ظهور خطوط خضراء على جوانب الشاشات، بالإضافة إلى عدم استجابة بعض مناطق الشاشة للمس.

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من جانبها لم تعترف "آبل" بوجود خلل فني أو مصنعي في تلك الأجهزة، لذا اضطر أصحاب تلك الحواسب لاستبدالها على نفقاتهم، علما بأن شاشة هذه الحواسب بحجم 10.5 بوصة وتبلغ كلفة استبدالها 449 دولارا، بينما يكلف استبدال الشاشة بمقاس 12.9 بوصة 599 دولارا.

يذكر أن هذه الفضيحة الثانية التي تتعرض لها حواسب "iPad" هذا العام، فمنذ مدة، اشتكى العديد من مالكي "iPad 2018" أن هياكل أجهزتهم تنحني وتتشوه بعض التعرض لضغوط صغيرة.

المصدر: فيستي

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