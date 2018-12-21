بتصميم جديد كليا.. فيديو يظهر هاتف آيفون القادم

استعرضت قناة "Concept Creator" المتخصصة بالهواتف على يوتيوب شريط فيديو، يظهر التصميم المنتظر لهاتف "iPhone XI" القادم.

وبالنظر للفيديو، يمكن أن نلاحظ أن الجهاز أتى بتصميم مختلف كليا عن بقية هواتف آبل، وبهيكل عصري مزود بإطار معدني بحواف مصقولة، وشاشة بدون حواف تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا.

وتتوسط الشاشة من الأعلى كاميرا أمامية مزدوجة، أما الواجهة الخلفية فأتت بكاميرا ثلاثية العدسات بجانبها مصباح صغير للإضاءة.

youtube/Concept Creator

ويتوقع خبراء التقنية أن تطرح آبل هواتفها في العام القادم بهذا التصميم الجديد، بعد أن لاحظت أن هواتفها الأخيرة لم تحقق المستوى المرجو من المبيعات، بسبب تصميمها الذي لم يأت بجديد، وتقنياتها التي لم تختلف عن هواتف العام 2016.

المصدر: لايف. رو