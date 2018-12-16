 
مباشر

أسوأ 25 كلمة مرور للعام 2018

العالم الرقمي

أسوأ 25 كلمة مرور للعام 2018
Gettyimages.ru
أسوأ كلمات المرور للعام 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l72b

كشف خبراء الأمن السيبراني عن كلمات المرور الأكثر شيوعا واستخداما لهذا العام، والتي يجب تجنبها.

وتم التوصل إلى قائمة أسوأ كلمات المرور لعام 2018، عن طريق تحليل أكثر من 5 ملايين كلمة مرور مكشوفة أثناء التسريبات عبر الإنترنت.

SplashData

ووفقا لشركة "SplashData" للأمن الإلكتروني، فقد استخدم حوالي 10% من الأشخاص واحدة على الأقل من أسوأ 25 كلمة مرور.

كما استخدم حوالي 3% من الأشخاص كلمة المرور الأسوأ "123456"، إلى جانب عبارة "password"، والتي ظلت جميعها دون تغيير منذ إدراجها في العام السابق.

إقرأ المزيد
تحذيرات من تطبيق خطير يسرق الأموال عبر الهواتف!

وجاءت في المركز الثالث من قائمة أسوأ كلمات المرور لعام 2018، كلمة مرور "123456789". وتشمل الكلمات الجديدة المدرجة ضمن القائمة "111111"، التي تحتل المركز السادس في القائمة، بالإضافة إلى "sunshine" التي تأتي في المركز الثامن و"princess" التي تحتل المركز الـ 11.

واتضح أن الإعجاب بدونالد ترامب قد يجعلك أحد المعرضين للاختراق في عام 2018، ويرجع ذلك إلى أن كلمة المرور "دونالد" أضيفت إلى قائمة أسوأ كلمات المرور للعام 2018، والتي تسهل على قراصنة الإنترنت اختراقك بسهولة، وتحتل المرتبة 23 ضمن القائمة.

وأشار مورغان سلين، الرئيس التنفيذي لشركة "SplashData" إلى أن استخدام اسمك أو أي اسم شائع بمثابة كلمة مرور، قد يكون قرارا خطيرا، حيث  "يحقق المتسللون نجاحا كبيرا في اختراق العديد من الحسابات، التي تستخدم أسماء المشاهير ومصطلحات من ثقافة البوب أو الرياضة وأنماط لوحة المفاتيح البسيطة".

وينصح الخبراء باعتماد كلمات مرور طويلة ومعقدة، كما ينصحون أيضا باعتماد كلمات مرور مختلفة لكل حساب على حدة. 

المصدر: ذي صن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا