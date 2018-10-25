"Tap".. تطبيق جديد ينقذ البيئة والإنسان!

أطلق رجل الأعمال الأمريكي، صاموئيل روزن، تطبيق "Tap" الجديد الذي سيساعد على تقليل شراء الناس للماء في العبوات البلاستيكية.

ويمكن تحميل هذا التطبيق في الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد وiOS، وتتلخص فكرته الأساسية في مساعدة المستخدم على إيجاد مصادر قريبة للمياه العذبة، كي لا يضطر لشراء المياه المعبئة بالقناني البلاستيكية، الأمر الذي سيقلل من استهلاك البلاستيك وتلوث البيئة، ويحمي الناس من أخطار هذه المواد الخطرة على الصحة.

ويحوي هذا التطبيق حاليا على خرائط تظهر أماكن تواجد المياه العذبة في 7100 مدينة تتوزع في 30 بلدا حول العالم، ويعمل مطوروه على تحسينه ليشمل معظم البلدان والمناطق على الأرض.

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وحول التطبيق قال مؤسسه صاموئيل روزن: "خطرت لي الفكرة عندما كنت في أحد المطارات ورغبت بشراء زجاجة مياه، وتفاجأت بالأسعار الباهظة هناك، لذا قررت أن أبحث عن مكان قريب تباع فيه المياه بالقرب من المطار، ولم أجد شيئا على خرائط غوغل، فقررت إنشاء خريطتي الخاصة وطرحها للجميع مجانا على الإنترنت".

المصدر: لايف. رو