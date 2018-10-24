اكتشاف مشكلة جديدة في تحديث ويندوز الأخير

تقدم عدد من مستخدمي أنظمة ويندوز بشكاوى جديدة تتعلق بعمل تلك الأنظمة، بعد تحديثها من قبل مايكروسوفت مؤخرا.

وأوضح بعض المستخدمين أنهم بعد أن قاموا بتحديث نظام "Windows 10" مؤخرا، بدأوا يعانون من مشاكل في عمل برنامج "WinZip" الذي يستخدم لضغط الملفات، فعند استخدامه لضغط ملفات معينة، بات البرنامج لا يحفظ نسخة من الملف الأصلي، ما قد يؤدي إلى ضياع الكثير من البيانات الموجودة في الجهاز.

إقرأ المزيد

فيما أشار مستخدمون آخرون إلى أن نظام "Windows 10" بعد التحديث الأخير، بات غير قادر تماما على التعامل مع ملفات "Zip" المضغوطة إلكترونيا.

وتنضم تلك الشكاوى إلى أخرى سابقة تقدم بها مستخدمو ويندوز، حيث أكدوا أنهم تفاجأوا بأن ملف التخزين الذي يحتوي على المستندات والصور المحفوظة في كمبيوتراتهم قد فرغ فجأة بعد أن قاموا بتثبيت النسخة الجديدة من نظام التشغيل.

كما أكد البعض الآخر أن "التحديث الجديد لنظام التشغيل يقوم بحذف كافة البيانات الموجودة في ملفات users ما لم تكن تلك الملفات محفوظة من قبل في سحابة OneDrive الإلكترونية".

المصدر: لايف. رو