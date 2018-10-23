"واتس آب" تضيف ميزة تحمي خصوصيتك من الفضوليين!

قامت شركة واتس آب بتصميم ميزة جديدة تستخدم "شاشة القفل" لوقف تطفل الفضوليين على رسائلك الخاصة.

وأضاف تطبيق المراسلة المملوك من قبل فيسبوك، الميزة لأنظمة رموز المرور ومسح بصمات الأصابع، وحتى نظام التعرف على الوجوه.

وتم رصد الميزة لأول مرة من قبل WABetaInfo، وهو فريق من عشاق واتس آب، يقوم بالبحث في إصدارات اختبار التطبيق "alpha" و"beta"، للعثور على ميزات جديدة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتم فيها حماية تطبيق واتس آب بشكل منفصل عن أنظمة الحماية الخاصة بالهاتف. ولكن الخبر السيئ هو أن الميزة ما تزال غير جاهزة للإطلاق.

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ويقول المدونون التقنيون: "لسوء الحظ، فإنها ليست متوفرة حتى الآن لأسباب تتعلق بالتطوير. وتحتاج الميزة إلى الحصول على بعض التحسينات قبل أن تصبح متاحة للجميع".

ويعمل نظام واتس آب بطريقة مشابهة لنظام الحماية الخاص بالهواتف الذكية، وهذا يعني أنه في كل مرة تفتح فيها التطبيق، تحتاج إلى إثبات هويتك.

وبالطبع، الميزة اختيارية ويمكن إيقاف تشغيلها حسب الرغبة.

وللعثور على الميزة، يمكن الانتقال إلى الإعدادات على واتس آب، والنقر على خيار الحساب ثم الخصوصية، لتجد خيار "طلب معرف اللمس" أسفل "Read Receipts" في القائمة.

ويقول فريق "WABetaInfo" إنه لا توجد معلومات حول إصدار مماثل لهذه الميزة بالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد.

المصدر: ذي صن