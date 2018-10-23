سامسونغ تكشف عن أحدث حواسبها المحمولة

استعرضت شركة سامسونغ مؤخرا حاسب "Galaxy Book 2" المحمول بمواصفات مميزة ومنافسة.

وجاء هذا الحاسب بهيكل خفيف ومتين مصنوع من الألومنيوم، قابل للفك والتركيب، يمكن المستخدم من استعماله كحاسب محمول عادي، وكحاسب لوحي في الوقت نفسه.

كما زودت سامسونغ هذا الجهاز بلوحة مفاتيح منفصلة تثبت معه بوصلة مغناطيسية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة التي تعمل باللمس، و4 مكبرات للصوت على الجوانب، ومنفذي "Type-C" للشحن ونقل البيانات، فضلا عن منفذ "microSD" لبطاقات الذاكرة، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

وأتى الحاسب بشاشة OLED تعمل باللمس بدقة عرض "2160х1440" بيكسل، ومعالج "Qualcomm Snapdragon 850" الحديث عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

ويمكن الحصول على هذا الجهاز بنسخ عاملة بنظام "Windows 10"، وبسعر يصل إلى 1000 دولار، اعتبارا من 2 نوفمبر المقبل.

المصدر: فيستي