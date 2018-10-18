نسخة متكاملة من "Photoshop" تظهر في حواسب آيباد

أعلنت شركة "Adobe" عن نيتها إطلاق نسخة متكاملة من برنامج "Photoshop" المخصص لتعديل الصور في حواسب آيباد اللوحية.

وعلى خلاف النسخ التقليدية من "Photoshop" الموجودة في الأجهزة المحمولة، لن يحتاج المستخدم إلى الذهاب إلى مواقع إلكترونية إضافية للحصول على كافة الخصائص لتعديل الصور، بل ستمكنه نسخة "Photoshop CC" في أجهزة آيباد من القيام بجميع عمليات التعديل كما في أجهزة الكمبيوتر العادية تماما.

وسيمكن لنسخة "Photoshop CC" وفقا للخبراء التعامل مع ملفات "PSD" الإلكترونية، وكذلك سيسمح لمستخدمي آيباد بالقيام بتعديلات على الرسومات باستخدام القلم الذكي من آبل، فضلا عن أن واجهات التشغيل في هذا البرنامج ستكون شبه متطابقة مع تلك الموجودة في أجهزة الكمبيوتر العادية.

ومن المفترض أن تطلق نسخة هذا البرنامج أوائل العام المقبل، وفي حال لاقت رواجا، فمن المفترض أن تضيف عليها شركة "Adobe" ميزات إضافية.

المصدر: فيستي