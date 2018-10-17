برمجيات خبيثة تدمر ألعاب "PlayStation 4" الإلكترونية!

ذكر موقع "Engadget" أن عددا كبيرا من مالكي ألعاب "PlayStation 4" بدأوا يشتكون من عمل منصات تشغيل ألعابهم في الفترة الأخيرة.

وأشار الموقع إلى أن المشكلة بدأت بالظهور مؤخرا، بعدما استلم مالكو عدد من أجهزة "PlayStation 4" رسالة إلكترونية على أجهزتهم، تحوي برمجيات خبيثة أدت إلى توقف الأجهزة عن العمل.

ولمعالجة تلك المشكلة، لا يكفي أن يقوم المستخدمون بعملية إعادة إقلاع أجهزتهم، بل توجب عليهم الدخول إلى إعدادات الجهاز، والضغط على خيار "ضبط إعدادات المصنع"، والعودة بالأجهزة إلى الوضع البرمجي الذي كانت عليه عند شرائها.

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ولتفادي مثل هذه المشكلة، ينصح خبراء التقنية مالكي منصات "PlayStation 4" بالدخول إلى إعدادات الرسائل الإلكترونية، والضغط على خيار "تلقي الرسائل من الأصدقاء فقط"، تفاديا لاستلام أية رسائل تحوي برمجيات خبيثة.

المصدر: فيستي