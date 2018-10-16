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الموت يغيب مؤسس "مايكروسوفت" بول ألين

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الموت يغيب مؤسس
youtube/ The Oregonian
الملياردير الأمريكي الراحل بول ألين
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توفي الملياردير والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بول ألين، عن عمر يناهز 65 عاما.

ونعت مايكروسوفت ألين، مؤكدة أن وفاته خسارة كبيرة للشركة، وذكرت أن الرجل فارق الحياة، في 15 أكتوبر الجاري، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أكد الأطباء أن الوفاة نجمت عن المضاعفات التي تسبب بها له سرطان في الغدد اللمفاوية.

ولد بول غارنر ألين في 21 سبتمبر 1953، وبدأ مسيرته المهنية في العشرينات من عمره، وأصبح واحدا من أهم رجال الأعمال في العالم، ومالكا لأكثر من 40 شركة تقنية، وشريكا مؤسسا لمايكروسوفت، ومؤسسا لشركة "فولكان" لإدارة الأصول المالية. أما ثروته ففاقت 13.5 مليار دولار عام 2010.

المصدر: نوفوستي

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