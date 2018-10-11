واتس آب تصلح ثغرة كادت تقضي على هواتف المستخدمين!

أعلن القائمون على تطبيق واتس آب أنهم قاموا بإصلاح ثغرة برمجية كان بإمكان الهاكرز استغلالها لاختراق الهواتف الذكية.

وأوضح خبراء التقنية أن هذه الثغرة البرمجية كانت تمكن قراصنة الإنترنت، وعبر ملفات "RTP"، من الوصول إلى ذاكرة هواتف المستخدمين، والحصول على معلومات مختلفة بما فيها سجلات الأرقام والمكالمات، أو حتى الصور والفيديوهات، وكان بإمكانهم أن يسرقوا كل تلك البيانات، ويدمروا ذاكرة الهواتف.

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واكتشفت هذه الثغرة البرمجية لأول مرة، أواخر أغسطس الفائت، وتم تفادي آثارها الخطيرة على أجهزة أندرويد، في 28 سبتمبر الماضي، أما آثارها على أجهزة وهواتف iOS فقد تم تداركها، في 3 أكتوبر الجاري.

يذكر أن ثغرة مشابهة ظهرت في تطبيق تلغرام وتمت معالجتها مؤخرا، وكانت تمكن الهاكرز من الوصول إلى هواتف المستخدمين أثناء إجرائهم للمكالمات الصوتية.

المصدر: فيستي