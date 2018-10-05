مايكروسوفت تضيف تعديلات غير مسبوقة على ويندوز

أعلنت شركة مايكروسوفت أن التعديل الجديد لأنظمة "Windows 10" في الكمبيوترات أتى بميزات غير مسبوقة بالنسبة لأنظمتها السابقة.

وتتمثل الميزة الأبرز في التعديل الجديد بأنه بات يمكن المستخدم من استعمال التطبيقات الموجودة على هاتفه الذي يعمل بنظام أندرويد من الكمبيوتر مباشرة، وستوجد جميع تطبيقات الهاتف في ملف خاص على سطح المكتب.

كما سيكون بإمكان المستخدم استعمال الصور والملفات الموجودة في الهاتف، وإجراء التعديلات عليها وإرفاقها بأي ملف نصي أو صوري وإرسالها عبر البريد الإلكتروني.

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وأوضح الخبراء في مايكروسوفت أن هذه التعديلات في نظام التشغيل ستساعد المستخدمين على توحيد عمل أجهزتهم الإلكترونية، وتوفر عليهم الكثير من الوقت في المراسلة والعمل، أو حتى نقل الملفات من جهاز لآخر.

المصدر: فيستي