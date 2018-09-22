سوني تحيي "PlayStation" الكلاسيكية بتحفة تقنية مميزة

استعرضت سوني مؤخرا نموذجا معدلا عن أجهزة "PlayStation Classic" القديمة التي عشقها الملايين حول العالم.

وجاء هذا النموذج بحجم أصغر من نصف النموذج الأصلي القديم، وزود بمنفذ HDMI للوصل مع شاشة التلفاز وكابلات USB، ومنافذ مخصصة لوصله مع قبضات اللعب الحديثة.

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ويمكن لهذه التحفة الإلكترونية التعامل مع أحدث ألعاب "PlayStation"، بالإضافة إلى أن الشركة طرحت معها عددا من الألعاب الكلاسيكية كـ "Final Fantasy VII" و"Jumping Flash" و"Tekken 3" و"Wild Arms".

ويأتي طرح سوني لهذه القطعة المميزة تماشيا مع سوق عشاق ألعاب الفيديو، ومع رغبات الذين أعربوا في السنوات الأخيرة عن ولعهم بالألعاب التي كانوا يلعبونها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت.

المصدر: نوفوستي