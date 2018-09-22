فيسبوك تختبر خدمتها الجديدة للتعارف عبر الإنترنت

ذكر الخبراء في شركة فيسبوك، أن كولومبيا أصبحت أول بلد تختبر فيه خدمة التعارف الجديدة التي تسعى الشركة إلى إطلاقها عبر منصاتها الإلكترونية بشكل رسمي.

وأوضح الخبراء أنهم اختاروا كولومبيا لاختبار هذه الخدمة قبل إطلاقها رسميا، كونهم لاحظوا أن سكان تلك البلد مولعون بمواقع التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما يلجأون إليها للتعارف.

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وألمحت فيسبوك إلى أن الهدف من إطلاق الخدمة الجديدة هو المساعدة في القضاء على مشاكل الوحدة عند الكثيرين، وتسهيل التعارف بين الجنسين، وخصوصا أن الإحصائيات التي قام بها خبراؤها أشارت إلى أن أكثر من 200 مليون مستخدم لموقع فيسبوك يشعرون بالعزلة، أو يلمحون إلى أنهم غير مرتبطين بشريك حياة.

وكانت فيسبوك قد قالت على لسان مؤسسها، مارك زوكربيرغ، سابقا إن خدمة "Facebook Dating" التي تطورها هدفها اجتماعي بحت، وتهدف إلى مساعدة الناس على إيجاد علاقات جديدة وطويلة الأمد مع أناس راغبين بالارتباط.

المصدر: لايف. رو