ميزة غير مسبوقة تظهر في هواتف آيفون!

أعلنت آبل أن التعديلات البرمجية التي أدخلت على نظام "iOS 12" الأخير ستضيف ميزة غير مسبوقة لهواتف آبل.

ومن المفترض أن يسمح هذا التحديث للمستخدمين بالدفع الإلكتروني عبر الهاتف حتى وهو مطفأ، حيث سيكون بإمكان شرائح "NFC" الموجودة على الواجهة الخلفية للهاتف التعامل مع أجهزة الدفع الإلكتروني، بغض النظر عما إذا كان الهاتف يعمل أو مطفأ تماما.

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وأوضحت آبل أن هذه الميزة باتت ممكنة في "iOS" الجديد لأن النظام يقوم بإطفاء الهاتف في حال استشعر أن البطارية اقتربت من النفاد، لكنه يطفئ الهاتف قبل نفادها تماما، ما يسمح بالاحتفاظ بطاقة احتياطية تكفي لعمل شرائح "NFC" والساعة والتقويم الداخلي للهاتف.

وتأتي تلك الميزة في "iOS 12" إضافة للعديد من المزايا الأخرى التي أضافها لهواتف آيفون الجديدة، فعلى سبيل المثال ساعد هذا التحديث للنظام هواتف "آيفون-x"، التي طرحت العام الماضي ومؤخرا، على حفظ بيانات وجهين مختلفين في تقنية "Face ID".

المصدر: لايف. رو