هاكر يخترق موقع كازينو ويربح آلاف الدولارت قبل أن يختفي!

أعلن كازينو "DEOSGames" أن هاكرا باسم "runningsnail" تمكن من اختراق موقعه الإلكتروني، وحصل على الجائزة الكبرى التي يعرضها الكازينو 24 مرة قبل أن يختفي.

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واستنادا إلى حساب "runningsnail"، فقد فتح الهاكر الحساب قبيل هجماته، حيث ربح منها على موقع الكازينو عبر الإنترنت مبلغ 24 ألف دولار، ولكنه لم يسحب كامل المبلغ من حسابه مباشرة.

واعتبرت إدارة الكازينو هذا الهجوم درسا مفيدا، لتقوم بتحسين برامج الحماية من هجمات الهاكرز.

المصدر: لينتا. رو