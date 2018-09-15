 
مباشر

هاكر يخترق موقع كازينو ويربح آلاف الدولارت قبل أن يختفي!

العالم الرقمي

هاكر يخترق موقع كازينو ويربح آلاف الدولارت قبل أن يختفي!
Globallookpress Nikolay Gyngazov/Global Look Press
هاكر يربح 24 مرة الجائزة الكبرى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kscb

أعلن كازينو "DEOSGames" أن هاكرا باسم "runningsnail" تمكن من اختراق موقعه الإلكتروني، وحصل على الجائزة الكبرى التي يعرضها الكازينو 24 مرة قبل أن يختفي.

إقرأ المزيد
أمريكية ترفع دعوى قضائية على كازينو

واستنادا إلى حساب "runningsnail"، فقد فتح الهاكر الحساب قبيل هجماته، حيث ربح منها على موقع الكازينو عبر الإنترنت مبلغ 24 ألف دولار، ولكنه لم يسحب كامل المبلغ من حسابه مباشرة.

واعتبرت إدارة الكازينو هذا الهجوم درسا مفيدا، لتقوم بتحسين برامج الحماية من هجمات الهاكرز.

المصدر: لينتا. رو

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا