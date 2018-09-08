الكشف عن بعض مواصفات ساعة آبل القادمة

سرّب مدونون مهتمون بشؤون التقنية معلومات عن ساعة آبل الذكية المنتظر طرحها قريبا.

وفي تغريدة له على تويتر، أكد المدون المعروف، غيلرميه رامبو، أن شاشة "Apple Watch" القادمة ستأتي بدقة عرض (384x480) بيكسل.

Apple Watch Series 4 will have a screen resolution of 384x480 pic.twitter.com/qqZQK5HYbr — Guilherme Rambo (@_inside) 5 сентября 2018 г.

كما أكدت مواقع أخرى للتقنية أن شاشات هذه الساعات ستأتي أكبر مقارنة بـ "Apple Watch" السابقة، ومن المفترض أن تظهر بنسختين، بشاشة بطول 38 ملم، وأخرى بشاشة طولها 42 ملم.

كما ستصبح شاشات تلك الساعات أكثر انحناء من ذي قبل، والإطار المعدني المحيط بها سيغدو أرق وأمتن، كما أن ميزات الساعة نفسها ستزداد وتتحسن.

المصدر: لايف.رو