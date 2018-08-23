// 26.06.2018 по тикету 15478
"App Store" يتوقف عن العمل!
pexels-Pixabay
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أعلن موقع "Downdetector" المختص بتعقب مصادر التطبيقات والبرامج في الإنترنت، عن مشاكل في عمل متجر "App Store" أدت إلى توقفه.
وأكد الموقع أن المشكلة بدأت، الساعة 23:28 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية (06:28 بتوقيت موسكو).
وأضاف الخبر المنشور على الموقع أن أكثر البلدان التي تأثرت من توقف "App Store" هي: ألمانيا والولايات المتحدة واليابان.
المصدر: لايف. رو
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