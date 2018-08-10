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"Vivo" تطلق هواتف جديدة بمواصفات فائقة!

العالم الرقمي

youtube/ Vivo India
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أعلنت شركة "Vivo" الصينية عن تسجيلها براءة اختراع جديدة لتطوير هاتفين بمواصفات غير مسبوقة.

ويتميز هاتفا "V1809A" و"V1809T" وفقا للشركة بقدرتهما على التعامل مع شواحن "22.5 واط"، ما سيمكن من شحن البطارية كاملة في غضون ربع ساعة تقريبا.

youtube/ Vivo India

وعلى غرار هواتف "NEX S" الأخيرة من "Vivo"، سيزود الجهازان بكاميرا أمامية مدمجة داخل جسم الهاتف، تخرج عند الحاجة لاستعمالها، وبطاريات بسعة 4000 ميللي أمبير، وماسحين لبصمات الأصابع على جانبي الجهاز، وآخر مدمج تحت الشاشة.

كما يفترض أن يأتي الهاتفان بشاشة OLED عالية الدقة، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 24 ميغابيكسل.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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