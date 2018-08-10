// 26.06.2018 по тикету 15478
الإعلان عن موعد إطلاق "Pixel" الجديد
youtube/ ZONEofTECH
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ذكر موقع "GSMArena" المتخصص بشؤون التقنية أن غوغل عازمة على إطلاق هواتف "Pixel" الجديدة، في 4 أكتوبر المقبل.
ومن المفترض أن الهاتف بنسختين هما: "Pixel 3" و"pixel XL"، مزودتين بمعالج "snapdragon 845"، وهيكل أنيق من المعدن، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.
Google Pixel 3 leaked fully https://t.co/0IwOzKIJLY#GooglePixelpic.twitter.com/AxhhBtSLhe— Google Pixel (@GooglePixels) 27 июня 2018 г.
وتزود النسخة الأولى من الهاتف بشاشة بمقاس 5.4 بوصة، وأبعاد "18:9" وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.
أما النسخة الأكبر فستأتي بشاشة بحجم 6.2 بوصة شبيهة بشاشات "آيفون-X"، وكاميرا أمامية مزدوجة، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.
المصدر: لايف. رو
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