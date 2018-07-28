 
مباشر

Huawei تنافس آبل بسماعات لاسلكية مميزة

العالم الرقمي

Huawei تنافس آبل بسماعات لاسلكية مميزة
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkko

طرحت شركة Huawei الصينية سماعات لاسلكية مميزة لتنافس بها سماعات "AirPods" الشهيرة من آبل.

وتتميز "FreeBuds" عن سماعات آبل بأنها مزودة بخاصية عزل الضوضاء الخارجية، لتوفر للمستخدم أفضل استماع للموسيقى في الأماكن العامة والمزدحمة، فضلا عن أنها مقاومة للماء ضمن مواصفات "IPX4".

إقرأ المزيد
صورة من الأرشيف تسريبات جديدة عن ساعات آبل الذكية المنتظرة

وزودت هذه السماعات بعلبة خاصة تكفي لشحنها 3 مرات، بحيث تكفيها كل شحنة للعمل 3 ساعات متواصلة، فضلا عن قدرتها على التواصل مع أجهزة أندرويد وios عبر "Bluetooth 4.2".

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ناتو عربي" ضد إيران.. هل هناك ضربة عسكرية قادمة؟