Huawei تنافس آبل بسماعات لاسلكية مميزة

طرحت شركة Huawei الصينية سماعات لاسلكية مميزة لتنافس بها سماعات "AirPods" الشهيرة من آبل.

وتتميز "FreeBuds" عن سماعات آبل بأنها مزودة بخاصية عزل الضوضاء الخارجية، لتوفر للمستخدم أفضل استماع للموسيقى في الأماكن العامة والمزدحمة، فضلا عن أنها مقاومة للماء ضمن مواصفات "IPX4".

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وزودت هذه السماعات بعلبة خاصة تكفي لشحنها 3 مرات، بحيث تكفيها كل شحنة للعمل 3 ساعات متواصلة، فضلا عن قدرتها على التواصل مع أجهزة أندرويد وios عبر "Bluetooth 4.2".

المصدر: فيستي