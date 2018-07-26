غوغل تبدأ بيع مفاتيح الأمان "تيتان" للحماية من الاختراق

أعلنت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، غوغل، عن بدء بيع مفاتيح أمان "USB" خاصة بها، في محاولة لمنع اختراق حسابات العملاء.

وقالت الشركة إن مفتاح "تيتان" الذي يأتي في إصدارين "USB" وبلوتوث، سيكون متاحا للبيع بواسطة متجر غوغل على الإنترنت في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

Introducing context-aware access capabilities and the Titan Security Key, a FIDO security key that includes firmware developed by Google to verify its integrity → https://t.co/vUJmodLUgK#GoogleNext18pic.twitter.com/SmXGbygpeh — Google Cloud (@googlecloud) July 25, 2018

Second day at #GoogleNext2018 get your Titan Security Key and ask us about Google’s Advanced Protection Program pic.twitter.com/Djh2szwRmp — Dario Salice (@dasali) July 25, 2018

وسيتم توفير المفتاح في حزمة من الإصدارين "USB" وبلوتوث، مقابل 50 دولارا، فيما سيتوفر المنتج بشكل فردي بسعر يتراوح بين 20 و25 دولارا، وفقا لموقع "سي نات" المتخصص في المجال التقني.

وقال كريستيان براند، مدير منتجات غوغل للهوية والأمن: "نحن على يقين تام من جودة الأمن"، ويتم توفير نسخة بلوتوث من "تيتان" لدعم أمان الأجهزة المحمولة بينما تدعم نسخة "USB" أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين.

Exclusive: Google is releasing its own security key, you'll be able to buy one by the end of the summer: https://t.co/g39qepiMGSpic.twitter.com/sbbGVBTBZB — alfred 🆖 (@alfredwkng) July 25, 2018

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الشركة أنها تمكنت من إيقاف اختراق حسابات موظفيها بالكامل، من خلال مطالبتهم باستخدام مفاتيح الأمان "تيتان".

وفي عام 2017، بدأت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، بتقديم المفاتيح لجميع موظفيها البالغ عددهم 85 ألف موظف، وفقا لشركة "KrebsOnSecurity"، التي أكدت أن جميع موظفي غوغل لم يتعرضوا لعمليات قرصنة لحساباتهم أو اختراق لأجهزتهم بفضل مفاتيح الأمان.

المصدر: ديلي ميل