"عصا هاري بوتر" تعلم الأطفال البرمجة!

استعرضت شركة "Kano" مشروع عصا إلكترونية صغيرة لمساعدة الأطفال على تعلم لغة البرمجة.

وصممت هذه الأداة لتكون شبيهة بالعصى السحرية التي يملكها بطل أفلام "هاري بوتر" الخيالية المحببة لدى الأطفال، وطورت بشكل يجعل الطفل قادرا على تحريك شيفرات البرامج البسيطة على شاشة الحاسب اللوحي بمجرد تلويحه بها في الهواء.

ويؤكد المطورون أن هذه الأداة البسيطة سهلة الاستخدام، ستساعد الأطفال على تذكر الشيفرات البرمجية بشكل أفضل.

ومن المنتظر أن تطرح هذه العصا، في الأول من أكتوبر المقبل، بسعر يبلغ 100 دولار تقريبا، وستعمل على مختلف أنواع الأجهزة الذكية المزودة بأنظمة أندرويد وios.

المصدر: فيستي