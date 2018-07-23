إنستغرام تضيف "مؤشر الحالة الأخضر" وهكذا يمكن التخلص منه

أصبح بإمكان مستخدمي إنستغرام الآن، معرفة من يكون متصلا بالإنترنت عن طريق ما يسمى بـ"مؤشر الحالة الأخضر" الذي سيظهر للمتابعين عندما يكون المستخدم نشطا عبر التطبيق.

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وستظهر الآن علامة خضراء بجانب اسم المستخدم الخاص بحسابك وأسماء حسابات المستخدمين الآخرين في صندوق الرسائل المباشرة، وقائمة المتابعين عند مشاركة المحتوى على التطبيق.

وأعلنت إنستغرام في منشور على مدونتها عبر الإنترنت أنه "بدءا من اليوم، سيكون من السهل التواصل مع الأصدقاء على إنستغرام من خلال إظهار حالة اتصالهم لإجراء محادثة".

وتابع المنشور: "ستصبح الرسائل المباشرة مع الأصدقاء والتواصل من خلال المحتوى الذي تحبه، أكثر متعة عندما تعرف أن أصدقاءك موجودون لرؤيته. وسيمنحك هذا التحديث القدرة على الحصول على المزيد من المتعة عبر تلك المحادثات في الوقت الحقيقي، في حين تمتلك القدرة على إخفاء حالتك تماما".

وقالت الشركة إن المستخدمين قادرون على رؤية التحديث الجديد فقط لدى الأصدقاء الذين يتابعونهم أو الذين يتبادلون معهم الرسائل المباشرة.

ويمكن للمستخدمين إيقاف ميزة مؤشر الحالة بواسطة إعدادات التطبيق، حيث ينتقل المستخدم إلى صفحة ملفه الشخصي في إنستغرام ثم ينقر فوق زر الإعدادات في الجانب الأيسر، ثم إلى الأسفل حيث سيجد خيار "حالة النشاط" ضمن قسم "الخصوصية والأمان"، ومن هناك يمكن تعديل الميزة واختيار إيقافها أو تشغيلها.

Instagram now shows a green dot next to your username so people know when you're online https://t.co/RVlDfkO4Uu — Daily Mail Online (@MailOnline) July 21, 2018

والجدير بالذكر أن الميزة مفعلة تلقائيا عبر التطبيق لدى جميع المستخدمين. وقبل إطلاق هذا العلامة الخضراء، كان تطبيق إنستغرام يعلم المتابعين بآخر وقت كان فيه المستخدم نشطا، وكان يظهر توقيت آخر نشاط عبر التطبيق باللون الرمادي أسفل اسم المستخدم في قسم الرسائل المباشرة.

ويشير تقرير لموقع "TechCrunch" المتخصص في المجال التقني، إلى أن هذا التحديث يتناقض مع أهداف الشركة التي أعلنت عنها الشهر الماضي، والتي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على الحد من الاستخدام اليومي للتطبيق عن طريق ميزة "All Caught Up"، نظرا لأن هذه الميزة الجديدة قد تشجع المستخدمين على المزيد من التحقق من التطبيق بهوس كبير.

المصدر: ديلي ميل