 
مباشر

هل يختفي أندرويد من الأجهزة الذكية؟

العالم الرقمي

هل يختفي أندرويد من الأجهزة الذكية؟
youtube/TEEECH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjk1

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن غوغل تتحضر لإطلاق نظام تشغيل جديد قد يحل مكان أندرويد في الأجهزة والهواتف الذكية.

ومن المفترض أن يحمل النظام الجديد اسم "Fuchsia"، ويجمع بين خائص "ويندوز-10" وأندرويد، وسيخصص للحواسب والأجهزة الذكية المزودة بشاشات تعمل باللمس.

وسيتميز هذا النظام عن أندرويد بقدر أكبر من إمكانية التحكم بتطبيقات الجهاز وعرضها على الشاشة، حيث سيمكن المستخدم من إزاحة التطبيقات المفتوحة على شاشة جهازه بشكل أفقي أو عمودي، كما سيوفر إمكانية تقسيم الشاشة لعدة أجزاء لعرض التطبيقات وصفحات الإنترنت وحتى مشاهدة الفيديو، أو تحويل مظهر شاشة العرض ما بين شاشة هاتف وشاشة حاسب لوحي.

youtube/Androbit techmagazin
إقرأ المزيد
غوغل تستعد لإطلاق أحدث أنظمة أندرويد

وتتوفر حاليا نسخة مبسطة جدا عن هذا النظام يمكن تحميلها على شكل تطبيق في الهواتف والأجهزة الذكية، ويمكن من خلالها التعرف على آلية عرض الصور والواجهات على شاشة الهاتف.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا