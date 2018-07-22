هل يختفي أندرويد من الأجهزة الذكية؟

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن غوغل تتحضر لإطلاق نظام تشغيل جديد قد يحل مكان أندرويد في الأجهزة والهواتف الذكية.

ومن المفترض أن يحمل النظام الجديد اسم "Fuchsia"، ويجمع بين خائص "ويندوز-10" وأندرويد، وسيخصص للحواسب والأجهزة الذكية المزودة بشاشات تعمل باللمس.

وسيتميز هذا النظام عن أندرويد بقدر أكبر من إمكانية التحكم بتطبيقات الجهاز وعرضها على الشاشة، حيث سيمكن المستخدم من إزاحة التطبيقات المفتوحة على شاشة جهازه بشكل أفقي أو عمودي، كما سيوفر إمكانية تقسيم الشاشة لعدة أجزاء لعرض التطبيقات وصفحات الإنترنت وحتى مشاهدة الفيديو، أو تحويل مظهر شاشة العرض ما بين شاشة هاتف وشاشة حاسب لوحي.

youtube/Androbit techmagazin

إقرأ المزيد

وتتوفر حاليا نسخة مبسطة جدا عن هذا النظام يمكن تحميلها على شكل تطبيق في الهواتف والأجهزة الذكية، ويمكن من خلالها التعرف على آلية عرض الصور والواجهات على شاشة الهاتف.

المصدر: فيستي