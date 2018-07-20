زجاج جديد يجعل الهواتف أكثر متانة

أعلنت شركة "Corning" عن إطلاق جيل جديد من زجاج "Gorilla Glass" المستخدم في حماية هياكل الهواتف الذكية من الصدمات والخدوش.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن "Gorilla Glass 6" يتميز عن الجيل السابق من الزجاج الواقي للهواتف بمتانة أكبر بمقدار الضعف تقريبا، فهو يحمي هياكل الهواتف وشاشاتها من التحطم حتى عندما تقع لتصطدم بأرض صلبة من على ارتفاع 1.6 متر.

كما يتميز الزجاج الجديد عن "Gorilla Glass 5" بقدرة أكبر على مقاومة الخدوش الناجمة عن الأجسام الحادة والصلبة، ويسمح لشرائح "NFC" بالاتصال بالأجهزة الإلكترونية بشكل أفضل.

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وسمحت التقنية الجديدة التي اتبعتها "Corning" في تطوير هذا الزجاج بجعله يحاكي تصميم العديد من المواد الأخرى، ولم يعد زجاجا شفافا فحسب كما في السابق.

المصدر: لايف. رو