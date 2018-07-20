 
مباشر

زجاج جديد يجعل الهواتف أكثر متانة

العالم الرقمي

زجاج جديد يجعل الهواتف أكثر متانة
youtube/TechRax
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjcl

أعلنت شركة "Corning" عن إطلاق جيل جديد من زجاج "Gorilla Glass" المستخدم في حماية هياكل الهواتف الذكية من الصدمات والخدوش.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن "Gorilla Glass 6" يتميز عن الجيل السابق من الزجاج الواقي للهواتف بمتانة أكبر بمقدار الضعف تقريبا، فهو يحمي هياكل الهواتف وشاشاتها من التحطم حتى عندما تقع لتصطدم بأرض صلبة من على ارتفاع 1.6 متر.

كما يتميز الزجاج الجديد عن "Gorilla Glass 5" بقدرة أكبر على مقاومة الخدوش الناجمة عن الأجسام الحادة والصلبة، ويسمح لشرائح "NFC" بالاتصال بالأجهزة الإلكترونية بشكل أفضل.

vesti.ru

إقرأ المزيد
شاشات ماسية يمكنها القضاء على كابوس تحطم الهواتف شاشات ماسية يمكنها القضاء على كابوس تحطم الهواتف

وسمحت التقنية الجديدة التي اتبعتها "Corning" في تطوير هذا الزجاج بجعله يحاكي تصميم العديد من المواد الأخرى، ولم يعد زجاجا شفافا فحسب كما في السابق.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا