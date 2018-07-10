موتورولا تطلق أحدث هواتفها

أكدت موتورولا تعاونها مع شركة غوغل لإطلاق هاتف مميز سيحدث فرقا في سوق الأجهزة الذكية.

وأكد الخبراء في شركة Lenovo المالكة لحقوق بيع موتورولا، أن الهاتف الجديد سيزود بشاشة بحجم 6.2 بوصة بدقة عرض 2280x1880 بيكسل، شبيهة بشاشات "آيفون-X".

كما يفترض أن يأتي الهاتف بذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وذاكرة وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وبطارية بسعة 3780 ميللي أمبير.

Exclusive: This Is The Motorola One, Not The Motorola One Powerhttps://t.co/Us0PwMqUlPpic.twitter.com/PPbE1qBCA5 — Android Headlines (@Androidheadline) 29 июня 2018 г.

أما كاميرته الأساسية فستكون مزدوجة بدقة 12+5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

المصدر: لايف. رو