Xiaomi تتألق بهاتف جديد

تستعد شركة Xiaomi لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة وسعر منافس، تزوده بماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.

ويشير موقع "GSMArena" إلى أن هاتف "+ Mi A2" القادم سيأتي بشاشة رقيقة الحواف بمقاس 6 بوصات ودقة عرض +Full HD، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+20 ميغابيكسل.

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كما من المفترض أن يزود الهاتف بمعالج "Snapdragon 660" ونظام تشغيل أندرويد-8، وبطارية بسعة 3010 ميللي أمبير، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغا بايت.

وعلى غرار "Mi A2"، سيأتي الجهاز الجديد بهيكل أنيق من المعدن والزجاج المقاوم للكسر والخدوش.

المصدر: لينتا. رو