// 26.06.2018 по тикету 15478
Xiaomi تتألق بهاتف جديد
youtube/Pranav Nathe
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تستعد شركة Xiaomi لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة وسعر منافس، تزوده بماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.
ويشير موقع "GSMArena" إلى أن هاتف "+ Mi A2" القادم سيأتي بشاشة رقيقة الحواف بمقاس 6 بوصات ودقة عرض +Full HD، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+20 ميغابيكسل.
youtube/iKakProsto2
كما من المفترض أن يزود الهاتف بمعالج "Snapdragon 660" ونظام تشغيل أندرويد-8، وبطارية بسعة 3010 ميللي أمبير، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغا بايت.
وعلى غرار "Mi A2"، سيأتي الجهاز الجديد بهيكل أنيق من المعدن والزجاج المقاوم للكسر والخدوش.
المصدر: لينتا. رو
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