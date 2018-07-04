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أبرز مواصفات هاتف "Xiaomi" الجديد

العالم الرقمي

أبرز مواصفات هاتف
youtube/ Waqar Khan
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طرحت شركة "Xiaomi" مؤخرا هاتف "Mi Mix 2S" بمواصفات تجعل منه منافسا قويا في سوق الأجهزة الذكية.

ويتوقع الخبراء لهذا الهاتف أن يحقق مبيعات كبيرة لمواصفاته المميزة والتي من أهمها:

- نظام التشغيل: Android 8-Oreo.

- معالج ثماني النوى Qualcomm Snapdragon 845.

- معالج رسوميات: Adreno 630.

- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 64 و128 غيغابايت.

vesti.ru

- شاشة بمقاس 5.99 بوصة ودقة عرض Full HD+.

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+12 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل.

- منفذين لبطاقات الاتصال.

- بطارية بسعة 3400 ميللي أمبير مزودة بخاصية الشحن السريع.

- الوزن: 191 غراما.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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