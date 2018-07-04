// 26.06.2018 по тикету 15478
أبرز مواصفات هاتف "Xiaomi" الجديد
youtube/ Waqar Khan
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طرحت شركة "Xiaomi" مؤخرا هاتف "Mi Mix 2S" بمواصفات تجعل منه منافسا قويا في سوق الأجهزة الذكية.
ويتوقع الخبراء لهذا الهاتف أن يحقق مبيعات كبيرة لمواصفاته المميزة والتي من أهمها:
- نظام التشغيل: Android 8-Oreo.
- معالج ثماني النوى Qualcomm Snapdragon 845.
- معالج رسوميات: Adreno 630.
- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية 64 و128 غيغابايت.
- شاشة بمقاس 5.99 بوصة ودقة عرض Full HD+.
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+12 ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل.
- منفذين لبطاقات الاتصال.
- بطارية بسعة 3400 ميللي أمبير مزودة بخاصية الشحن السريع.
- الوزن: 191 غراما.
المصدر: فيستي
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